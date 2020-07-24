Ayasofya'da gözyaşları sel oldu! Gözyaşların sebebi ne?
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Ayasofya'da gözyaşları sel oldu! Gözyaşların sebebi ne?

Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazı Türkiye gündeminde yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen namazda, alanların dolmasıyla namazını burada eda edemeyen vatandaş kameralar önünde hüngür hüngür ağladı.

Ayasofya'da gözyaşları sel oldu! Gözyaşların sebebi ne?
24.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:20

Kalabalığın yoğun olduğu alana koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı vatandaşlar alınamadı.Bir vatandaşın alanda namaz kılamayacağı için ağladığı anlar ise kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl aradan sonra kılınan ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar da akın etti. Çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde alana gelmeye başladı. Alanda namaz kılınacak bölümlerin dolduğunu ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Alana girişler durdurulmasına rağmen çok sayıda vatandaş ise bölgeye gelmeye devam ediyor. Bir vatandaşın Çemberlitaş'taki giriş noktasında alana giremeyeceğini öğrenince yaşadığı üzüntü ve ağladığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde üzüntüden polis barikatının olduğu noktaya oturan vatandaşı polislerin kaldırdığı görüldü.

Ayasofya'da gözyaşları sel oldu! Gözyaşların sebebi ne?

"YASAKLARA RİAYET ETMEMİZ GEREKİYOR"

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili konuşan vatandaşlardan Turan Yazıcı, "Bu mutlu güne, zamana tanıklık etmeye geldik. Çok yoğun çok kalabalık. Hayırlı olsun, bir şekilde Cuma namazımızı kılacağız yasaklandıysa bu tedbirler doğrultusundadır. Doğru olan neyse onu yapıyorlar. Yasaklara riayet etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ANKARA KEÇİÖREN'DEN GELİYORUM"

Tarihi bir güne tanıklık etmek istediğini, alana girişlerin durdurulması nedeniyle giremediğini ifade eden vatandaşlardan bir tanesi, "Çok mutluyuz, bu heyecanı yaşamak gerekiyor. Ankara Keçiören'den geliyorum. Gidemiyoruz kapalı, nasip kısmet. Bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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