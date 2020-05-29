AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNDU; ERDOĞAN DA MEALİNİ OKUDU (1)
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AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNDU; ERDOĞAN DA MEALİNİ OKUDU (1)

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ-Can EROK/İSTANBUL, DHAİstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.

AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNDU; ERDOĞAN DA MEALİNİ OKUDU (1)
29.05.2020 22:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:26

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ-Can EROK/İSTANBUL, DHA

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferansla programa katılarak Fetih süresinin mealini okuduktan sonra bir konuşma yaptı. Ayasofya'nın dışına kurulan platformda ise Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında gemileri karadan yürüttüğü rota ve surların yıkılışı fetih temalı ışık gösterisi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da fetih coşkusu temalı program düzenlendi. Daha sonra Ayasofya içerisinde Fetih suresi okunarak dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferansla programa katılarak Fetih süresinin mealini okuduktan sonra bir konuşma yaptı.

Ayasofya'nın önüne kurulan platformda surların yıkılışı ve fetih temalı ışık gösterisi yapıldı. Ayasofya önündeki programa ise vatandaşlarını ilgisi büyük oldu. Türk bayrakları ile Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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