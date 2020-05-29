AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK; İÇERİDEN GÖRÜNTÜLER
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CANLI YAYIN: İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı! Canlı aktarıyoruz...

AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK; İÇERİDEN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİİSTANBUL, DHAİstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanıyor.

29.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:51

Haber-Kamera Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİİSTANBUL, DHA

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanıyor. Fetih'in yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dua edilecek.

1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin üzerinden 567 yıl geçti. Fetih coşkusu İstanbul'un pek çok noktasına yaşanıyor. Fetih'in 567'nci yılına özel Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dua edilecek. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotalar havadan gösterilecek ve Ayasofya'nın önüne kurulan platformda İstanbul'un fethi temalı ışık gösterisi yapılacak.

AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK; İÇERİDEN GÖRÜNTÜLER

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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