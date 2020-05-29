Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak; içeriden görüntüler İSTANBUL'un fethinin 567'nci yıl dönümü İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanıyor.

İSTANBUL'un fethinin 567'nci yıl dönümü İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanıyor. Fetih'in yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dua edilecek.

1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin üzerinden 567 yıl geçti. Fetih coşkusu İstanbul'un pek çok noktasına yaşanıyor. Fetih'in 567'nci yılına özel Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dua edilecek. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotalar havadan gösterilecek ve Ayasofya'nın önüne kurulan platformda İstanbul'un fethi temalı ışık gösterisi yapılacak.

- İstanbul

Kaynak: DHA