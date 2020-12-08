Ayasofya'da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi
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Ayasofya'da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi

08.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:36

Ayasofya'da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi Halıların serilme çalışmaları yakından görüntülendi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ana kubbesinde 7 yıldır bulunan dev iskele çalışmaların tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı.

Ayasofya'da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi

Halıların serilme çalışmaları yakından görüntülendi

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ana kubbesinde 7 yıldır bulunan dev iskele çalışmaların tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. İskelenin kaldırıldığı alana vatandaşların namaz kılabilmeleri için halı serildi. Çalışmalar yakından görüntülendi.

86 yıl sonra 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı. Cami restorasyonunun yapılabilmesi için kullanılan iskelenin kaldırılmasıyla vatandaşların o bölümde namaz kılabilmeleri için halı serildi. Son aşamaya gelinen çalışmaların bitmesiyle caminin ana kubbesinde namaz kılınmayan yer kalmayacak. Ayrıca iskelenin kalkmasıyla beraber figürler ortaya çıktı.

"İstanbul'un ulu camisi Ayasofya'dır"

Tarihçi Yazar Talha Uğurluel, "Bir devletin bağımsızlığının tarihte üç ölçüsü vardı. Biri para basmak, diğeri nevbet vurmak, üçüncüsü hutbe okutmak. Hutbe herhangi bir camide okunmaz. O devletin başkentinin ulu camisinde okunur. Şimdi bizim her şehrimizin ulu camisi var. İstanbul'un ulu camisi yok. Aslında var, İstanbul'un ulu camisi Ayasofya'dır. Bundan dolayı Ayasofya'nın siyasi bir anlamı vardır. Ayasofya'da namaz kılınması Türkiye Cumhuriyetimizin bağımsızlığın simgesidir. Önemlidir " diye konuştu.

"Tarihe şahitlik ediyoruz"

İskelenin kalkmasının çok güzel olduğunu belirten Uğurluel, " İskele daha yeni kalktı. Bence çok güzel oldu. İskeleler kaldırıldı ve biz yapıyı bütüncül bir şekilde net görüyoruz, görmeliyiz. Çünkü simetri harikası bir eser bu. Bir ana kubbeye çift yarım kubbeli bir eser. Bu da çok hoş ve artık bugün halıların son kısmının kapatılmasıyla aslında burada tarihe şahitlik yapıyoruz. Bu da kapatıldığı zaman özgürce dev bir ortamda isteyen insanlar gezip dolaşacak isteyen ibadet edecek. Ayasofya yine bütün insanlığı kucaklamaya devam edecek" diye konuştu.

Ayasofya'da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi
Ayasofya'da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi
Ayasofya'da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi
Ayasofya'da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER SUAT TUTAŞI

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