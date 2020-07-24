Ayasofya'da cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya'ya kimler gelecek?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya'da cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya'ya kimler gelecek?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar cuma namazı için saf tutmaya başladı. Ayasofya'ya kimlerin geleceği merak konusu

Ayasofya'da cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya'ya kimler gelecek?
24.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:03

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar cuma namazı için saf tutmaya başladı. Kalabalık olması beklenen Ayasofya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor. Pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşlara konu hakkında uyarı anonsları yapılıyor.

Ayasofya'da cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya'ya kimler gelecek?

MERAL AKŞENER KATILMAYACAK

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in karantina süresi dolmadığı için katılamayacağını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılmayacağını açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU KATILACAK MI?

İBB Başkanı Ekremi İmamoğlu'nun katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. İmamoğlu, "Davetiye gelmedi. Bugüne kadar hangi bakanlık ya da devletin hangi kurumu İstanbul'da açılış ya da tören yaptıysa bana davet gelmedi" dedi.

Ayasofya'da cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya'ya kimler gelecek?

DİKKAT ÇEKEN DAVETİYE

Davetiyelerde Tevbe Suresi 18. ayete yer verilmesi dikkat çekti. Tevbe Suresi'nde geçen ifadeler şöyle: "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur."

Ayasofya'da cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya'ya kimler gelecek?

İlgili Haberler

Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazına kimler katılacak? Parti liderlerinden kimler Ayasofya Camii'nde olacak?
Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazına kimler katılacak? Parti liderlerinden kimler Ayasofya Camii'nde olacak?

Manşet

Haberler

Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin Spor
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları...
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Ekonomi
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı Güncel
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Menajerinin paylaşımı, Burak Yılmaz'ın ayrılığını doğruladı
Menajerinin paylaşımı, Burak Yılmaz'ın ayrılığını doğruladı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Acun Ilıcalı'nın futbolcusu Yasin Sarıkaya'dan transfer itirafı: Fenerbahçe'den teklif aldım
Acun Ilıcalı'nın futbolcusu Yasin Sarıkaya'dan transfer itirafı: Fenerbahçe'den teklif aldım
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Pınar Gültekin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Burak Yılmaz Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ayasofya'da cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya'ya kimler gelecek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 11:03:39. #1.14#
title