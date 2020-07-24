Ayasofya'da cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya'ya kimler gelecek? Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar cuma namazı için saf tutmaya başladı. Ayasofya'ya kimlerin geleceği merak konusu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar cuma namazı için saf tutmaya başladı. Kalabalık olması beklenen Ayasofya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor. Pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşlara konu hakkında uyarı anonsları yapılıyor.

MERAL AKŞENER KATILMAYACAK

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in karantina süresi dolmadığı için katılamayacağını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılmayacağını açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU KATILACAK MI?

İBB Başkanı Ekremi İmamoğlu'nun katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. İmamoğlu, "Davetiye gelmedi. Bugüne kadar hangi bakanlık ya da devletin hangi kurumu İstanbul'da açılış ya da tören yaptıysa bana davet gelmedi" dedi.

DİKKAT ÇEKEN DAVETİYE

Davetiyelerde Tevbe Suresi 18. ayete yer verilmesi dikkat çekti. Tevbe Suresi'nde geçen ifadeler şöyle: "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur."