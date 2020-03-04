Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ayasofya ve Kapadokya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

04.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:00
Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında yakalama kararı çıkarıldı

ve 'da çıplak poz veren Belçikalı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya Müzesi ve Kapadokya'da çıplak poz vermesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hakaretlerde bulunmak" ve "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Papen hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.

Kaynak: AA

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