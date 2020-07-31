AYASOFYA'DA BAYRAM NAMAZININ ARDINDAN CUMAYI BEKLİYORLAR AYASOFYA Camii'nde bayram namazını kılan vatandaşlardan bazıları cuma namazı saatini bekliyor.

AYASOFYA Camii'nde bayram namazını kılan vatandaşlardan bazıları cuma namazı saatini bekliyor.

Kurban Bayramı Namazı için Ayasofya Camii'ne gelenler kahvaltılarını ettikten sonra cuma namazını bekleyişi geçti. Yanlarında getirdikleri termoslardaki çayları içenler, yerlere serdikleri örtülerde oturarak bekledi. Bazılarının cami içine girdikleri görülürken, bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.

KAHVALTIMIZI YAPTIK CUMAYI BEKLİYORUZ

Duran Bahşi, Çok mutluyuz, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Şimdi cumayı bekliyorum, ilk defa Ayasofya'da cuma namazı kılacağım. Geçen hafta gelmiştim ama dışarıda kalmıştık, bu hafta nasip olursa içeriye gireceğim inşallah dedi.

Bayram namazı için Şanlıurfa'dan İstanbul'a gelen Hacı Mehmet Halitoğulları, 'Bayram namazını kılmak için saat 5'te buraya geldim. Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması Türkiye Cumhuriyeti için çok büyük bir hazine kaynağı. Şimdi de cuma saatini bekliyorum diye konuştu.

Ailesiyle birlikte bayram namazını kılan ve cuma saatini bekleyen bir kadın ise Çok şükür bayram namazını burada kılmak nasip oldu. Şimdi kahvaltımızı yaptık cumayı bekliyoruz. Bazı duyguları tarif etmek çok zordur, kelimeler kifayetsiz kalıyor, biz çok mutluyuz, rabbimize ne kadar hamt etsek, ne kadar şükretsek az şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA