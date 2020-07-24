Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında geniş yer buldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında geniş yer buldu. Çok sayıda ajans, Ayasofya'daki Cuma namazını canlı yayınladı.

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, Ayasofya'daki Cuma namazını hem Arapça hem İngilizce olarak canlı aktardı. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'daki Cuma namazı İngiltere merkezli Reuters, ABD merkezli AP ve Fransa merkezli AFP haber ajansı tarafından da canlı olarak yayınlanırken; Pakistan'ın Samaa TV kanalı ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesini eş zamanlı İngilizce tercümesiyle canlı aktardı. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların da katılımıyla kılınan Cuma namazı ayrıca Almanya merkezli uluslararası video haber ajansı Ruptly tarafından da canlı yayınlandı.

YUNAN MEDYASI DA YAKINDAN TAKİP ETTİ

Yunan televizyon kanalı Skai TV de Cuma namazı için Ayasofya'da toplanan kalabalığı canlı aktardı. Ayrıca, Yunan televizyonu Skai TV'deki haber programında fresklerin perde ile kapatılmamış hali ve kapatılmış hali yer aldı. Öte yandan, Yunanistan devlet kanalı ERT1 de Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk medyasına yaptığı açıklamaları canlı aktardı.

Kaynak: DHA