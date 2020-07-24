Ayasofya çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi

86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresine vatandaşlar akın etti.

24.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:01

86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresine vatandaşlar akın etti. Cami ve çevresindeki vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.

86 yıl aradan sonra kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yıllar sonra kılınacak cuma namazı öncesi cami ve çevresinde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde cami ve tarihi yarımada gözler önüne serilirken vatandaş yoğunluğu da dikkat çekti.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Ayasofya çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak Güncel
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu Güncel
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? Magazin
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Ekonomi
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Can Bartu İrfan Buz Fatih Terim Mustafa Cengiz Koray Gençerler
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Ayasofya çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 12:14:29. #1.15#
title