Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat havadan görüntülendi Kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresine vatandaşlar akın etti.

Kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresine vatandaşlar akın etti. Cami çevresine sığmayan cemaatin ara sokaklarda saf tuttuğu görüldü. Ayasofya çevresinde saf tutanlar havadan görüntülendi.

Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazı ile Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk Cuma namazında tarihi yarımada doldu. Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarına sığmayan cemaatin ara sokaklarda saf tuttuğu görüldü. Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA