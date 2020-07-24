Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat böyle görüntülendi Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat böyle görüntülendi Kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresine vatandaşlar akın etti.

Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat böyle görüntülendi İSTANBUL - Kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresine vatandaşlar akın etti. Cami çevresine sığmayan cemaatin ara sokaklarda saf tutuğu görüldü. Yaşanan o anlar ise havandan görüntülendi. Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yıllar sonra kılınan Cuma namazı ile Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk Cuma namazında tarihi yarım ada doldu. Ayasofya meydanı, Sultanahmet meydanı sığmayan cemaatin ara sokaklarda saf tutuğu görüldü. Yaşanan o anlar ise havandan görüntülendi. Kaynak: İHA