AYASOFYA ÇEVRESİNDE KALABALIK ARTIYOR AYASOFYA ÇEVRESİNDE KALABALIK ARTIYOR Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi.

AYASOFYA ÇEVRESİNDE KALABALIK ARTIYOR

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi. Gün ağardığında bölgede yoğunluğun arttığı görüldü.

Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı öncesi vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren cami çevresinde toplandı. Geceyi cami çevresinde sabahlayarak geçiren vatandaşlar, gün ağarınca bir araya gelerek dualar okudu. Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, cuma namazını beklemeye başladı.

Kaynak: DHA