AYASOFYA ÇEVRESİNDE KALABALIK ARTIYOR
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AYASOFYA ÇEVRESİNDE KALABALIK ARTIYOR

İSTANBUL/DHAAyasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi.

24.07.2020 06:32 | Son Güncelleme: 24.07.2020 06:51

İSTANBUL/DHA

Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi. Gün ağardığında bölgede yoğunluğun arttığı görüldü.

Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı öncesi vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren cami çevresinde toplandı. Geceyi cami çevresinde sabahlayarak geçiren vatandaşlar, gün ağarınca bir araya gelerek dualar okudu. Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, cuma namazını beklemeye başladı.

AYASOFYA ÇEVRESİNDE KALABALIK ARTIYOR

Kaynak: DHA

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