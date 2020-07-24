Ayasofya canlı izle! Ayasofya Camii'nin ibadete açılış töreni kesintisiz izle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor. Ayasofya Camii'nin ibadete açılış töreni kesintisiz izle! Tarihi anlara tanıklık etmek için Ayasofya canlı yayınını takip edebilirsiniz.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor. Tarihi anlara tanıklık etmek isteyenler Ayasofya canlı yayını ile Ayasofya'nın açılışını izleyebilirler. Ayasofya canlı izle! Ayasofya Camii'nin ibadete açılış töreni kesintisiz izle

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ İBADETE AÇILIYOR.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından cami olan, 1934 yılında müzeye çevrilen ve 2 Temmuz'da Danıştay'ın verdiği kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz bugün 13.16'da kılınacak. Vatandaşlar saat 10.00'dan itibaren alana girmeye başladı.

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KADINLAR VE ERKEKLERİN NAMAZ KILMALARI İÇİN AÇIK ALANLAR BELİRLENDİ

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için vatandaşlardan el ve sırt çantası getirmemeleri istendi.

SU, MASKE VE TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILIYOR

Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak. Eminönü İtfaiye İstasyonu personel sayısı artırıldı, Yenikapı-Kazlıçeşme meydanlarında birer, Sultanahmet Meydanı'nda 2 görevli araç konumlandırıldı.

Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane'deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek, alandaki personel sayısı artırıldı.

Yenikapı'ya 4, Kazlıçeşme, Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı, Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezi noktalarda birer mobil büfe ile toplam 6 çadır kuruldu. Alanda su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılıyor.