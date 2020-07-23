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Ayasofya Camisi özel parası basıldı

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete ac¸ılmasına özel tedavu¨l para ve hatıra para basıldı.

Ayasofya Camisi özel parası basıldı
23.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:39

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete ac¸ılmasına özel tedavu¨l para ve hatıra para basıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlıgˆı'na bagˆlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nin yeniden ibadete ac¸ıldıgˆı gu¨nu¨n anlam ve o¨nemine binaen Darphane'nin o¨zel c¸alıs¸ması tamamlandı.

Yarın piyasaya sürülecek

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete ac¸ılması anısına tedavu¨le verilecek 1 TL ku¨pu¨rlerinin arka yu¨zeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i S¸erifi'nin resmi basılarak u¨retim yapılacak ve yarın tarihi itibariyle piyasaya su¨ru¨lecek.

Koleksiyonerlere yo¨nelik ac¸ılıs¸ tarihine o¨zel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gu¨mu¨s¸ ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı.

Gu¨mu¨s¸ hatıra paralar 185 TL kars¸ılıgˆında, bronz hatıra paralar 55 TL kars¸ılıgˆında sertifikaları ile birlikte kurumun Bes¸iktas¸'ta bulunan genel mu¨du¨rlu¨k binasındaki magˆazadan ve internet u¨zerinden kurumun e-magˆazasından satın alınabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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