Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı
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Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

23.07.2020 19:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:53

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Yüksek Askeri Şura'nın ardından İstanbul'a gelerek Ayasofya Camisi'ne geçti.

Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camisi'nde yaklaşık 1 saat kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camisi'nin girişine gelerek "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrıldı.

Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı

Kaynak: AA

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