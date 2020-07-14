Ayasofya Camisi açılış hazırlıkları koordinasyon toplantısı yapıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmek için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmek için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği toplantıda, açılış öncesi yapılması gereken çalışmalar ve pandemi sürecine uygun alınması gereken önlemler ele alındı.

Cağaloğlu'ndaki valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya;

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş,

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan,

İl Müftüsü Prof. Dr. M. Emin Maşalı,

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA