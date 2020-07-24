AYASOFYA CAMİİ VE ÇEVRESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -1
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AYASOFYA CAMİİ VE ÇEVRESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -1

AYASOFYA Camii ve çevresi bu sabah havadan görüntülendi.

24.07.2020 07:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 07:58

AYASOFYA Camii ve çevresi bu sabah havadan görüntülendi.

Ayasofya Camii bugün cuma namazıyla ibadete açılıyor. Cami çevresindeki kalabalık her geçen dakika artıyor. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Köpekler ile çevrede kontrol de yapıldı. Ayasofya Camii'nin çevresindeki hazırlıklar drone ile görüntülendi. Gün doğumuyla birlikte Ayasofya'da kartpostallık görüntü de oluştu.

AYASOFYA CAMİİ VE ÇEVRESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -1

Kaynak: DHA

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