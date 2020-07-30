Ayasofya Camii'si Bayram namazına hazırlanıyor
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Ayasofya Camii'si Bayram namazına hazırlanıyor

Ayasofya Camii'si Bayram namazına hazırlanıyor Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde arife temizliği İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

30.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:39

Ayasofya Camii'si Bayram namazına hazırlanıyor

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde arife temizliği

İSTANBUL - İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Son olarak da gece saatlerinde geniş çaplı temizlik yapılacak.

İstanbul Valiliği Koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi temizlik, dezenfekte ve gül suyu kullanımı için kısa süreliğine ziyarete kapatıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Bayram namazı öncesinde geniş kapsamlı dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalarda caminin temas edilmeyen her noktasına dezenfektan sıkılırken, halılar elektrikli süpürgelerle temizlendi. Yapılan çalışmaların ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tekrar ziyaret açıldı. Öte yandan, bu gece saat 01.00-04.00 arası Kurban Bayramı Namazı öncesi son detaylı temizlik, dezenfekte ve saf düzeni işaretleme çalışmaları yapılacak.

Ayasofya Camii'si Bayram namazına hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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