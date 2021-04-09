AYASOFYA CAMİİ ÖNÜNDE SULU KAR VE DOLU ALTINDA CUMA NAMAZI
AYASOFYA Camii'ne cuma namazı kılmak için gelen ve içeriye giremeyenler sulu kar ve dolu yağışı altında cuma namazı kıldılar.
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AYASOFYA Camii'ne cuma namazı kılmak için gelen ve içeriye giremeyenler sulu kar ve dolu yağışı altında cuma namazı kıldılar.
İstanbul'da kentin bazı kesimlerinde dolu ve sulu kar yağdı. Ayasofya Camii'ne cuma namazı için gelenlerden bazıları yoğunluk nedeniyle içeri giremedi. Bu kişiler namazlarını cami önünde kısa süreli yağan dolu ve sulu kar yağışı altında kıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı