AYASOFYA CAMİİ ÖNÜNDE EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE STK'LARDAN TEPKİ

AYASOFYA Camii'nde cuma namazı sonrası Milli İrade Platformu ve İstanbul Eğitime Destek Platformu adına bir araya gelen sivil toplum kuruluşları emekli amirallerin yaptıkları bildiriye yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

AYASOFYA Camii'nde cuma namazı sonrası Milli İrade Platformu ve İstanbul Eğitime Destek Platformu adına bir araya gelen sivil toplum kuruluşları emekli amirallerin yaptıkları bildiriye yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Ayasofya Camii'nde Cuma namazı sonrası camii önünde toplanan sivil toplum kuruluşları yaptıkları basın açıklamasıyla bazı emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi. Milli İrade Platformu ve İstanbul Eğitime Destek Platformunca düzenlenen basın açıklamasına platform ve STK üyelerinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve parti yetkilileri katıldı. Bazı emekli amirallerin açıklamalarına karşı yapılan açıklamayı platform adına İbrahim Nabi Selçuk okudu. Yapılan basın açıklamasında "Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır" denildi. Açıklamada, "15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak olanların bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüret ve hadsizliğine kalkıştılar. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri, millete karşı kullanmaya kalkanlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bedbahtlar ve onların her türlü uzantıları bilmelidirler ki, biz gerektiğinde 'Bin gider, bir geri döneriz. Ama zaferle döneriz" denildi.

AVCILAR'DA DA AÇIKLAMA YAPILDI

Avcılar'da da 'Milli İrade Platformu' adına bir araya gelen 29 dernek veya kuruluş açıklama yapıldı.Merkez Ulu Camii'nde kılınan Cuma namazından sonra hemen karşıdaki Marmara Caddesi'nin başında yapılan basın açıklamasında "Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır denildi.

Görüntü dökümü: ----------Toplananlardan görüntüPankartlardan görüntüBasın açıklaması

Ayasofyadan görüntü

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı