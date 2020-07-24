Ayasofya Camii'nin ruhu Galata Köprüsü'nden başlıyor
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CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya Camii'nin ruhu Galata Köprüsü'nden başlıyor

Ayasofya Camii'nin tarihte yer edinmiş fotoğrafları Galata Köprüsü'nde gerçekleşen sergi ile açıldı.

Ayasofya Camii'nin ruhu Galata Köprüsü'nden başlıyor
24.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:33

Ayasofya Camii'nin tarihte yer edinmiş fotoğrafları Galata Köprüsü'nde gerçekleşen sergi ile açıldı. Bugün ve 1 hafta boyunca Ayasofya Camii'ne gidecek vatandaşlar, Galata Köprüsü'nde o tarihi duyguyu hissederek yürüyecek ve ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ulaşacak.  

Beyoğlu Belediyesi, Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için Galata Köprüsü'ne tarihi bir sergi açtı. Sergide Ayasofya'nın tarihte yer edinmiş fotoğrafları yer aldı. Açılışı Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız yaptı.

"AYASOFYA CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI KILMAK İÇİN ORADA OLACAĞIM"

Belçika'dan Türkiye'ye ailesiyle gelen ve Ayasofya Camii'nin açılmasını bekleyen Muhammed Gürbüz, "Çok mutluyuz Ayasofya Camii'nin açılmasından dolayı. İlk Cuma namazının kılınmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bende Ayasofya Camii'nde Cuma namazı kılmak için orada olacağım.  Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler var. Ayasofya'da namaz hep kılınmalı" diye konuştu.

"AYASOFYA'DA TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞINI GÖRÜYORUM"

Yaşanılan mutluluğun ve gururun tarifinin olmadığını dile getiren Metin Güneş, "Ayasofya bizim hep hüzünlü yanımızdı. Çocukken 13 yaşlarında Sultanahmet'ten çıkıp Ayasofya'ya gitmiş fakat içeri girememiştik. 'Burası müze ve camii değil giremezsiniz' dediklerinde kalbimizde hep burukluk kalıyordu. Ayasofya'ya doya doya bakamıyorduk. Bugün her yerden Ayasofya'yı görmeye çalışıyorum, her yerden Ayasofya'ya bakmak istiyorum. Bugün benim boynumun büküklüğünü çocuklarımız yaşamayacak inşallah. Ben Ayasofya'da sadece ibadet yapacağımı değil Türkiye'nin bağımsızlığını görüyorum" ifadelerini kullandı. 

"BİNLERCE İSTANBULLU, AYASOFYA'NIN BU SESLENİŞİNİ DUYACAK"

Ayasofya Camii'nin anlam ve önemine vurgu yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, "Ben Ayasofya Sergimiz; Ayasofya'nın tarihini anlatan, duygularını anlatan ve dile getiren bir sergidir. Bugün, 'Ben Ayasofya, Fatih'in Rüyası' sergimizle bize kendi biyografisini anlatıyor. Galata Köprüsü'nden geçecek olan binlerce İstanbullu, Ayasofya'nın bu seslenişini duyacak. Çok huzurlu anlar yaşıyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak da böyle tarihi bir ana hep birlikte şahitlik edelim istedik ve bu sergiyi açmış olduk." şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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