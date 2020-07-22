Ayasofya Camii'nin içerisi ve bahçesi böyle dezenfekte edildi Hazırlıklarda sona doğru gelinen Ayasofya Camii'nin bahçesi ve içerisi dezenfekte edildi.

Hazırlıklarda sona doğru gelinen Ayasofya Camii'nin bahçesi ve içerisi dezenfekte edildi. 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklarda sona doğru geliniyor. Geçtiğimiz günlerde bahçe düzenlemesi yapılan Ayasofya'da bugün ise Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri tarafından dezenfekte çalışması yapıldı. Caminin içerisi, bahçesi ve şadırvanları baştan sona temizlendi. - İSTANBUL Kaynak: İHA