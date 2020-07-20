Ayasofya Camii'nin halılarının rengi konusunda son karar kimin?
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Ayasofya Camii'nin halılarının rengi konusunda son karar kimin?

Ayasofya Camii'nde halı döşeme işlemleri sürerken halıların rengi konusunda belirsizlik vardı. Halıyı üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, halının rengiyle ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini ve Yeni Zelanda yünü yerine en kaliteli yerli yünün kullanılması talimatı verdiğini söyledi.

Ayasofya Camii'nin halılarının rengi konusunda son karar kimin?
20.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:37

Ayasofya Camii 24.07. 2020 Cuma günü ibadete açılacak. Her köşesiyle detaylı şekilde ilgilenilenilen Ayasofya Camii'de, halıların serimi yapılmaya başlandı.Manisa'da üretilen halılarla ilgili üretim yapan fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul son durumu anlattı. Özkul, halının rengi ve malzemesiyle ilgili de "Bordo görüşü vardı. Vişne çürüğü üzerine konuşulmuştu. Son seçim Cumhurbaşkanının onayıyla oldu. Daha kaliteli olur düşüncesiyle Yeni Zelanda yünü yapalım dedik. Cumhurbaşkanımız ithal malzeme kullanmayalım dedi. Yerli yünün en iyisini kullanalım dedi ve o şekilde yaptık" ifadelerini kullandı.

"4 BİN METREKARELİK HALI İŞİ VAR"

Ali RızaÖzkul, "Ayasofya halısı ile ilgili Turizm Bakanlığı yaklaşık 15 gün önce bizimle iletişime geçti. Biz de memnuniyetle kabul ettik. İnşallah açılışa yetiştireceğiz. Burada 4 bin metrekarelik halı işi var. Şimdi 2 bin metrekaresini döşüyoruz. Diğer 2 bin metrekaresi de restorasyon bitince yapacağız. 6 ay civarında bir süre söylüyorlar" dedi.

Ayasofya Camii'nin halılarının rengi konusunda son karar kimin?

"75 KİŞİLİK PERSONELİMİZ ÇALIŞIYOR"

"Yüzde 100 yün bir halı" diyen Özkul, "Kanserojen olmayan bir boya kullanılıyor. Açık renkler tarihi mekanlarda biraz hafif kalıyor. Böyle bir koyu rengin olması bir asalet getirdiğine inanıyorum. İçeride de koyu yeşil sütunlar ve duvarlar var. Mekana güzel bir uyum sağlayacağını tahmin ediyorum. Şu anda 8 saf kadar döşendi. Döşeme devam ediyor. Halının döşemesi açılışa ancak yetişecek. 75 kişilik personelimiz çalışıyor. İçeride de 8 kişilik bir ekip var. Osmanlı dönemi 17. Asır Rumi diye sanat dilinde geçiyor. Klasik bir motif. Renk olarak 4 renk var. Ördek başı yeşilin tonları var. Açıktan koyuya doğru gidiyor. En koyu tonu kontürlerde kullanılmış. En açık rengi de Rumilerin iç kısımlarında kullanılmış. Uzaktan bakıldığında hiç desen yokmuş gibi, üzerine yaklaşıldığında görülüyor. Saf çizgileri 125 cm aralıklarla döşeniyor" diye konuştu.

Ayasofya Camii'nin halılarının rengi konusunda son karar kimin?

"KIBLEDE BİRAZ PROBLEM VAR"

Özkul, "Mekanda kıblede biraz problem var. Kıble burada biraz çarpık, binaya göre değil. Sağa doğru dönük. Osmanlı döneminde bu düzeltilmiş. Biz de halıları ona göre döşüyoruz. O açıya uyarak döşüyoruz. Binanın paraleline tam uymuyor" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camii'nin halılarının rengi konusunda son karar kimin?

YERLİ YÜN KULLANILDI

Renk konusunda iki ayrı görüşün olduğunu söyleyen Özkul, "Bordo görüşü vardı. Vişne çürüğü üzerine konuşulmuştu. Son seçim Cumhurbaşkanının onayıyla oldu. Daha kaliteli olur düşüncesiyle Yeni Zelanda yünü yapalım dedik. Cumhurbaşkanımız ithal malzeme kullanmayalım dedi. Yerli yünün en iyisini kullanalım dedi ve o şekilde yaptık. 5 kilogram metrekare ağırlığı, 16 mm kalınlığı var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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