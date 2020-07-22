Ayasofya Camii'nin giriş kapılarına Türk Bayrakları asıldı Ayasofya Camii'nin giriş kapılarına Türk Bayrakları asıldı Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin giriş kapılarına direkler dikilerek Türk Bayrakları asıldı.

Ayasofya Camii'nin giriş kapılarına Türk Bayrakları asıldı

İSTANBUL - Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin giriş kapılarına direkler dikilerek Türk Bayrakları asıldı.

24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların titizlikle devam etiği caminin giriş kapılarına direkler Türk Bayrakları asıldı.

Kaynak: İHA