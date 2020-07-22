Ayasofya Camii'nin giriş kapılarına Türk Bayrakları asıldı Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin giriş kapılarına direkler dikilerek Türk Bayrakları asıldı.

Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin giriş kapılarına direkler dikilerek Türk Bayrakları asıldı.

24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların titizlikle devam etiği caminin giriş kapılarına Türk Bayrakları asıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA