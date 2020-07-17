Ayasofya Camii'nin açılmasına destek AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, İstanbul'daki Ayasofya'nın 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılması kararına destek verdi.

AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, İstanbul'daki Ayasofya'nın 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılması kararına destek verdi.

Orhan Gazi'nin İznik'i 1331 yılında fethetmesiyle kiliseden camiye dönüştürülen İznik Ayasofya Camii'nde, (Orhan Camii) cuma namazından sonra açıklamalarda bulunan Gökbulut, Ayasofya'nın yeniden cami olacağı günü Müslümanların hasretle beklendiğini belirtti.

Bu 86 yıllık hasretin sona erdiğini aktaran Gökbulut, "Bu kararın milletimize ve ümmete hayırlı olmasını temenni ediyorum. İznik Ayasofya Orhan Camii'nden İstanbul Ayasofya Camii'ne selam olsun." dedi.

Kaynak: AA