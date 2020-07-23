Ayasofya Camii'nin açılışı öncesi Galata Köprüsü trafiğe kapandı Ayasofya Camii açılışı öncesi alınan tedbirler çerçevesinde Galata Köprüsü'nün giriş çıkışları trafiğe kapatıldı.

Ayasofya Camii açılışı öncesi alınan tedbirler çerçevesinde Galata Köprüsü'nün giriş çıkışları trafiğe kapatıldı. Saat 20.00'dan itibaren Eminönü yönüne araç girişine izin verilmezken, Tarihi Yarımada'dan çıkmak isteyen araçlara ise 00.00'a izin verilecek.

Ayasofya Camii'nde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toplu cuma namazı kılınacak. Ayasofya programı tedbirleri kapsamında cami ve çevresi saat 20.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. Karaköy Meydandan Eminönü'ne gidiş güzergahındaki Galata Köprüsü de tedbirler çerçevesinde araç trafiğine kapatıldı. Tersane Caddesi ile Kemeraltı Caddesi istikametine gelen araçların köprüye girişlerine izin verilmezken, bekleyen trafik ekipleri gelen sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Galata Köprüsü'nde yaya geçişine izin verilirken, tramvay seferleri pazartesi 06.00'a kadar Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar durakları arasında yapılacak.

Tarihi Yarımada'ya girişler saat 20.00 itibariyle kapanırken, burada yer alan araçların çıkışına ise 00.00'a kadar izin verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA