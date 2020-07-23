Ayasofya Camii'nin açılışı için bazı yollar trafiğe kapatıldı
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Ayasofya Camii'nin açılışı için bazı yollar trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da Ayasofya Camisi'nin yarın ibadete açılışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Ayasofya Camii'nin açılışı için bazı yollar trafiğe kapatıldı
23.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:48

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da Ayasofya Camisi'nin yarın ibadete açılışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili olarak saat 20.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ankara Caddesi, Ord.Prof.Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofyadan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi,Gülhane İçerisi, Alemdar Caddesi (Taramvay Yolu), Tarihi Yarımadaya Bağlanan yollar trafiğe kapatıldı.

Alternatif yollar

Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D 100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü, Galata Köprüsü güzergahları kullanılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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