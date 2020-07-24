AYASOFYA CAMİİ'NE ZİYARETÇİ AKINI GECE DE SÜRDÜ Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL DHAAyasofya Camii'ne cuma namazıyla ibadete açılmasının ardından vatandaşlar akın etti.

Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL DHA

Ayasofya Camii'ne cuma namazıyla ibadete açılmasının ardından vatandaşlar akın etti. Vakit namazlarını Ayasofya Camii'nde kılan vatandaşlar camide gezerek cep telefonlarıyla da bol bol görüntü aldı. İkindi, akşam ve yatsı namazlarında kalabalık oluştu. Vatandaşlar, saat 23.30 itibariyle camiyi ziyaret etmeyi sürdürdü.Öte yandan; Vali ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla caminin 24 saat açık tutulacağını açıklamıştı.

Kaynak: DHA