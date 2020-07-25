AYASOFYA CAMİİ'NE VATANDAŞLARIN İLGİSİ GECE DE DEVAM EDİYOR
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AYASOFYA CAMİİ'NE VATANDAŞLARIN İLGİSİ GECE DE DEVAM EDİYOR

İSTANBUL/DHACumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Camii'nin 24 saat boyunca ibadete açık kalacağını öğrenen vatandaşlar, gece saatlerinde Ayasofya Camii'ne akın etti.

AYASOFYA CAMİİ'NE VATANDAŞLARIN İLGİSİ GECE DE DEVAM EDİYOR
25.07.2020 02:54 | Son Güncelleme: 25.07.2020 03:04

İSTANBUL/DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Camii'nin 24 saat boyunca ibadete açık kalacağını öğrenen vatandaşlar, gece saatlerinde Ayasofya Camii'ne akın etti. Birçok vatandaşın, sabah namazını kılmak için camii çevresinde beklediği görüldü.

86 yıllık aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne gün boyunca binlerce insan akın etti. Ayasofya Camii'ni görmek için Türkiye'den ve yurt dışından binlerce insan İstanbul'a geldi. 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazının ardından, vatandaşlar ikindi, akşam ve yatsı namazlarını da camide kıldı. Ayasofya Camii'nde sabah namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş meydandaki banklarda ve çimenlerde bekleyişini sürdürüyor. Gece saatlerinde görevlilerin kontrollü bir şekilde yönlendirmesiyle camiye alınan vatandaşlar, aileleri ile birlikte camiyi gezdi. Bazı vatandaşların ise izin verilen alanlarda namaz kıldığı görüldü. Görevliler dışarıda ziyaret için bekleyen vatandaşlara 01: 15 ile 03: 00 saatleri arasında caminin dezenfekte edileceğini ve bu süre aralığında ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi. Ayasofya kedisi olarak bilinen 'Gli' ise cami içinde vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Meydana girişlerdeki tüm noktalarda polisin güvenlik kontrolleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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