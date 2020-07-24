Ayasofya Camii'ne girişler durduruldu mu? Ayasofya'ya girişler açık mı? Ayasofya Camii, bugün kılınacak ilk cuma namazıyla ibadete açılacak olması nedeniyle vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti. Büyük yoğunluk yaşanan alanda tedbirler artırılırken Ayasofya Camii'ne girişler durduruldu mu? Ayasofya'ya girişler açık mı merak edildi.

Koronavirüs salgınının yaşadığımız şugünlerde Ayasofya Camii'nde klınacak Cuma namazı öncesi alanda yoğun kalabalık oluştu. Tedbirler artırılırkenalanlara girişlerin durdurulduğunu açıklandı. Peki, Ayasofya'ya girişler açık mı? Ayasofya Camii'ne girişler durduruldu mu?

AYASOFYA CAMİİ'NE GİRİŞLER DURDURULDU MU?

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."

KADINLAR VE ERKEKLERİN NAMAZ KILMALARI İÇİN AÇIK ALANLAR BELİRLENDİ

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.