Ayasofya Camii'ne Anadolu'dan ziyaretçi akını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayasofya Camii'ne Anadolu'dan ziyaretçi akını

Ayasofya Camii'ne Anadolu'dan ziyaretçi akını Ayasofya Camii'nin ibadete açılması kararının ardından tarihi camiye Anadoludan ziyaretçi akını yaşanıyor.

16.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:59

Ayasofya Camii'ne Anadolu'dan ziyaretçi akını

İSTANBUL - Ayasofya Camii'nin ibadete açılması kararının ardından tarihi camiye Anadoludan ziyaretçi akını yaşanıyor. Ziyaret için Kars'tan geldiğini ifade eden Hamit Aldoğu, "Televizyonda gördük. Büyük bir mutluluk yaşadık. Buraya gelip tadını almak istedik" diye konuştu.

Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması kararının ardından cami önüne vatandaşların ziyareti devam ediyor. Eline Türk bayrağını alan Ayasofya Camii'sinin önüne gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya'ya ya Anadolu'dan ziyaretçi akını yaşanıyor. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar cami önüne gelirken turistlerin de Ayasofya'ya ilgisi artarak devam ediyor.

"Cami oluşundaki hazzı yaşamak için geldim"

İstanbul'a ziyaret amacıyla geldiğini ifade eden Naci Bilgin, "Ayasofya'yı ve Sultanahmet Meydanı'nı geziyoruz. Sakarya'dan geldim. Şu an cami oluşundaki hazzı yaşamak için geldim. Olağanüstü güzel. Ülkemize ait olan bir ibadethane. Bizim için camiydi. Zamanında yapılan bir yanlışlık olarak düşünüyorum. Şu anda o yanlışlık giderilmiş" dedi.

"Özellikle ziyaret etmek için geldim"

Ayasofya'yı ziyaret için Kahramanmaraş'tan geldiğini ifade eden Adem Başa, "Anadolu'dan geldim. Ayasofya'nın bizim olması lazımdı. Olduğu yeri buldu. Camiye dönüştüğü için çok memnunuz. İlgililere teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'tan geldik. Çok mutlu olduk. Özellikle ziyaret etmek için geldim" diye konuştu.

"Reise teşekkür ediyoruz"

Ayasofya Cami önünde arkadaşıyla fotoğraf çektiren Erkan Demir, "Kars'tan geldik. Ayasofya Cami'nin açılışı için reise teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Arkadaşımla beraber Ayasofya için geldik. Yüce rabbime şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

"Buraya gelip tadını almak istedik"

Ayasofya'nın ibadete açıldığını öğrenince Kars'tan İstanbul'a geldiğini ifade eden Hamit Aldoğu, "Çok mutluyuz. Reise çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Bu duygu farklı bir şey. Her zaman yaşamak isteriz. Çok mutluyuz. Bilen çok derin bir mevzusu var. Basit değil. Bu mutluluğu yaşayan bilir. Televizyonda gördük. Büyük bir mutluluk yaşadık. Buraya gelip tadını almak istedik" şeklinde konuştu.

Ayasofya Camii'ne Anadolu'dan ziyaretçi akını

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 3. Sayfa
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 3. Sayfa
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir Spor
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar...
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 3. Sayfa
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak...
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 3. Sayfa
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cem Davran Ozan Güven Selçuk Yöntem
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Gökhan Gönül Ali Palabıyık Fernando Muslera
Daha Fazla Şehit Darbe Ayasofya İngiltere
Şu an buradasınız: Ayasofya Camii'ne Anadolu'dan ziyaretçi akını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 18:31:36. #1.15#
title