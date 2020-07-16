Ayasofya Camii'ne Anadolu'dan ziyaretçi akını
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Ayasofya Camii'ne Anadolu'dan ziyaretçi akını

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması kararının ardından tarihi camiye Anadolu'dan ziyaretçi akını yaşanıyor.

16.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:07

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması kararının ardından tarihi camiye Anadolu'dan ziyaretçi akını yaşanıyor. Ziyaret için Kars'tan geldiğini ifade eden Hamit Aldoğu, "Televizyonda gördük. Büyük bir mutluluk yaşadık. Buraya gelip tadını almak istedik" diye konuştu.

Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması kararının ardından cami önüne vatandaşların ziyareti devam ediyor. Eline Türk bayrağını alan Ayasofya Camisinin önüne gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya'ya, Anadolu'dan ziyaretçi akını yaşanıyor. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar cami önüne gelirken turistlerin de Ayasofya'ya ilgisi artarak devam ediyor.

"CAMİ OLUŞUNDAKİ HAZZI YAŞAMAK İÇİN GELDİM"

İstanbul'a ziyaret amacıyla geldiğini ifade eden Naci Bilgin, "Ayasofya'yı ve Sultanahmet Meydanı'nı geziyoruz. Sakarya'dan geldim. Şu an cami oluşundaki hazzı yaşamak için geldim. Olağanüstü güzel. Ülkemize ait olan bir ibadethane. Bizim için camiydi. Zamanında yapılan bir yanlışlık olarak düşünüyorum. Şu anda o yanlışlık giderilmiş" dedi.

"ÖZELLİKLE ZİYARET ETMEK İÇİN GELDİM"

Ayasofya'yı ziyaret için Kahramanmaraş'tan geldiğini ifade eden Adem Başa, "Anadolu'dan geldim. Ayasofya'nın bizim olması lazımdı. Camiye dönüştüğü için çok memnunuz. İlgililere teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'tan geldik. Çok mutlu olduk. Özellikle ziyaret etmek için geldim" diye konuştu.

"REİS'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ayasofya Camisi önünde arkadaşıyla fotoğraf çektiren Erkan Demir, "Kars'tan geldik. Ayasofya Camii'nin açılışı için Reis'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Arkadaşımla beraber Ayasofya için geldik. Yüce Rabbime şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELİP TADINI ALMAK İSTEDİK"

Ayasofya'nın ibadete açıldığını öğrenince Kars'tan İstanbul'a geldiğini ifade eden Hamit Aldoğu, "Çok mutluyuz. Reis'e çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Bu duygu farklı bir şey. Her zaman yaşamak isteriz. Çok mutluyuz. Bu mutluluğu yaşayan bilir. Televizyonda gördük. Büyük bir mutluluk yaşadık. Buraya gelip tadını almak istedik" şeklinde konuştu.

(Caner Sönmez/İHA)

Ayasofya Camii'ne Anadolu'dan ziyaretçi akını

Kaynak: İHA

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