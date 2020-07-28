Ayasofya Camii'ne 5'inci günde yoğun ilgi: Görebilmek için Berlin'den geldik
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Ayasofya Camii'ne 5'inci günde yoğun ilgi: Görebilmek için Berlin'den geldik

AYASOFYA Camii'nin ibadete açılmasının ardından, vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

Ayasofya Camii'ne 5'inci günde yoğun ilgi: Görebilmek için Berlin'den geldik
28.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:53
AYASOFYA Camii'nin ibadete açılmasının ardından, vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Her gün binlerce misafir ağırlayan camiye yabancı vatandaşların da ilgisi yoğun oluyor. Ayasofya'nın cami halini görmek için Berlin'den gelen Arzu Güçlüdağ, "Çok heyecanlıyız. Çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Berlin'den geldik burayı görmek için. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyuz. Başkanımız böyle bir girişimde bulundu. Burası cami oldu. Hislerimi açıklayamıyorum kızlarımla geldik ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

 

15 DAKİKALIK ARALIKLARLA İÇERİYE GİRİLİYORAyasofya Camii'nin ibadete açılmasının 5'inci gününde ziyaretçi akını devam ediyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı camiye gelen ziyaretçiler, 15 dakikalık aralıklarla ve gruplar halinde içeriye alınıyor. Camiye girişte başı açık olan kadın ziyaretçilere Diyanet İşleri çalışanları tarafından tek kullanımlık baş örtüleri dağıtılıyor. Kurulan standın girişinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere örtülerin ücretsiz olarak verildiği ve çıkışta görevlilere teslim edilmesi gerektiğini belirten afişler yer alıyor. Dezenfektan ve maskesini yine girişte yenileyen vatandaşlar, içeride 15 dakika kalabiliyor. Cami içerisinde ise sürekli sosyal mesafe ve maske anonsları yapılıyor. "EVLATLARIMLA GELDİM, ÇOK YOĞUN DUYGULAR YAŞIYORUZ"Ayasofya Camii'ni bugün ilk kez ailesiyle birlikte ziyaret edeceğini ve çok yoğun duygular yaşadığını belirten Savaş Seyhan, "25 senedir İstanbul'dayım. Sultanahmet'e çok defa geldim ama Ayasofya'ya gelmek nasip olmamıştı. Daha doğrusu buraya geldiğim zaman Ayasofya'ya bir türlü ayağım düşmüyordu. Şimdi candan, isteyerek, bizimmiş gibi gelmek istedim. Çocuklarımı da getirmek istedim. Çok yoğun duygular yaşıyoruz. Ülkemizin zincirlerini kırdığı noktadayız. ve bunu da dolu dolu yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 14 yaşındaki oğlu Ahmet Seyhan ise, "Yoğun duygular içerisindeyim. Çok mutluyum. Okul gezileriyle daha önce gelmiştim Ayasofya'ya. Hep aklımda bir soru vardı acaba cami olur mu diye. Şimdi cami oldu. Çok sevinçliyiz" dedi.

"BELÇİKA'DAN GELDİK"Ayasofya Camii'nin açılışı için Belçika'dan geldiğini söyleyen Emin Oğuz, "Açılışta da buradaydık ama içeriye girmek nasip olmadı. Bugün ilk defa girdim. Tüylerim diken diken oldu. Çok değişik bir duygu. Rabbim inşallah cümle İslam alemine bu camide namaz kılmayı nasip eder. Çok güzel bir duygu. Belçika'dan geliyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Herkes bu duyguyu yaşamalı" şeklinde konuştu.

"BURADA ÇOK BAŞKA BİR ATMOSFER VAR"

Ayasofya Camii'nin ziyaret eden Elyasa Elgezen ise, "Bu İstanbul'a ikinci gelişim. İlkinde Ayasofya'ya gelmek nasip olmadı. İkinci gelişimde de cami olduğuna şahit olduk. Çok güzel oldu. İçeriye girdiğim zaman tüylerim diken diken oldu. Çok başka bir atmosfer var burada. Yani sıradan bir camiye girmek gibi değil. Atalarımızın aldığı, çabaladığı namaz kıldığı yerde o atmosferde namaz kılmak bambaşka bir duygu" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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