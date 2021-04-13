(Ayasofya Camii'nden ilk iftar için ezan okundu

AYASOFYA'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu.
AYASOFYA'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okudu. Minareden okunan ezan DHA ekipleri tarafından görüntülendi.
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11 ayın Sultanı Ramazan ayı bugün başladı. Her yıl yoğunluğun yaşandığı camilerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan'ın ilk günü az sayıda kişi vardı. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okudu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı