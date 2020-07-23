Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda freskleri kapatacak perde düzeni görüldü.
23.07.2020 23:10 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:35
Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda freskleri kapatacak perde düzeni görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ni inde incelemelerde bulunmuştu. Ziyareti sırasında Erdoğan'ın cami içerisinde çektirdiği fotoğraflarda, Ayasofya'da freskleri kapatacak bir perde düzeneğinin kurulduğu görüldü.
Kaynak: İHA