Ayasofya Camii'nde ziyaretçi yoğunluğu gece de devam ediyor
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Ayasofya Camii'nde ziyaretçi yoğunluğu gece de devam ediyor

86 yıl aradan sonra müze halinden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami Şerif-i gündüz saatlerinde büyük bir coşku ile ibadete açılmıştı.

Ayasofya Camii'nde ziyaretçi yoğunluğu gece de devam ediyor
25.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:05

86 yıl aradan sonra müze halinden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami Şerif-i gündüz saatlerinde büyük bir coşku ile ibadete açılmıştı. Gündüz yaşanan vatandaş yoğunluğu gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Kimi vatandaşların camiyi gezdiği görülürken kimi vatandaşında dışarıda uyuduğu görüldü.

10 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek müzenin cami olarak açılmasına karar verilmişti. Bu tarihten itibaren camideki çalışmalar hızlandırılmıştı.

86 yıl sonra ilk Cuma Namazı kılındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla açılan ve Ayasofya-i Kebir Cami Şerif-i ismini alan camide gündüz saatlerinde yoğunluk yaşanmıştı. Yaşanan bu yoğunluk dünya basınında da geniş yer buldu.

Camiye ziyaretler gece saatlerinde de devam etti

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kılıç ile aldığı ve camiye dönüştürdüğü Ayasofya-i Kebir Cami Şerif-i vatandaşlar gece saatlerinde de ziyaret etti. Kimi vatandaşlarında dışarıda uyuduğu görüldü.

(Davut Has/İHA)

Kaynak: İHA

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