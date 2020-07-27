AYASOFYA CAMİİ'NDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR
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AYASOFYA CAMİİ'NDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde yoğunluk yaşandı.

AYASOFYA CAMİİ'NDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR
27.07.2020 06:33 | Son Güncelleme: 27.07.2020 06:48

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde yoğunluk yaşandı. Cami içinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar dışarıda namaz kıldı

350 bin kişinin katılımıyla kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde sabah namazı yoğunluğu yaşandı. Haftanın yeni gününde vatandaşlar sabah namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geldi. Yaşanan yoğunluktan dolayı camide yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazı dışarıda kıldı. Camii görevlileri ise namaz kılanları sosyal mesafe konusunda uyardı. 

Kaynak: DHA

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