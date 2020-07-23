Ayasofya Camii'nde süren çalışmalar canlı olarak vatandaşlara izletiliyor Ayasofya Camii'nde süren çalışmalar canlı olarak vatandaşlara izletiliyor Ayasofya Camii'nde ilk namaz için hazırlıklarda sona gelindi.

Ayasofya Camii'nde süren çalışmalar canlı olarak vatandaşlara izletiliyor

İSTANBUL - Ayasofya Camii'nde ilk namaz için hazırlıklarda sona gelindi. Caminin içinde yapılan çalışmalar bahçeye kurulan iki dev ekrandan canlı olarak veriliyor.

Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sürdürülen titiz çalışmalar, cami önünde kurulan 2 dev ekranda, çevrede bekleyen vatandaşlara canlı olarak izletiliyor. Vatandaşlar ekranlardan yansıyan caminin içini telefonla çekerek sevdikleriyle ve sosyal medyada paylaşıyor.

Kaynak: İHA