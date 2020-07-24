Ayasofya Camii'nde ilk vakit namazı halka açık kılındı
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Ayasofya Camii'nde ilk vakit namazı halka açık kılındı

Ayasofya Camii'nde ilk vakit namazı halka açık kılındı Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açıldı.

24.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:23

Ayasofya Camii'nde ilk vakit namazı halka açık kılındı

İSTANBUL - Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açıldı. Cuma namazı esnasında dışarıda bekleyen binlerce Müslüman ikindi namazında camiyi doldurdu.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl aranın ardından ilk Cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve önceden ismi belirlenen davetliler saf tuttu. Ayasofya-i Kebir Cami'nin ibadete açılmasıyla binlerce Müslüman da cami önünü doldurdu. Cuma namazının kılınmasıyla Ayasofya-i Kebir Cami'nin kapıları herkese açıldı. İkindi namazını bekleyen binlerce Müslüman ilk vakit namazını kıldı.

Ayasofya Camii'nde ilk vakit namazı halka açık kılındı

Kaynak: İHA

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