Ayasofya Camii'nde ilk vakit namazı halka açık kılındı
Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı.
24.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:19
Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Cuma namazı esnasında dışarıda bekleyen binlerce Müslüman ikindi namazında camiyi doldurdu.
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl aranın ardından ilk cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve önceden ismi belirlenen davetliler saf tuttu. Ayasofya-i Kebir Cami'nin ibadete açılmasıyla binlerce Müslüman da cami önünü doldurdu. Cuma namazının kılınmasıyla Ayasofya-i Kebir Cami'nin kapıları herkese açıldı. İkindi namazını bekleyen binlerce Müslüman ilk vakit namazını kıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA