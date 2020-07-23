Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazına kimler katılacak? Parti liderlerinden kimler Ayasofya Camii'nde olacak?
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Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazına kimler katılacak? Parti liderlerinden kimler Ayasofya Camii'nde olacak?

24 Temmuz'da Ayasofya'da ilk cuma namazına katılacak isimler belli olmaya başladı. Daveti Kemal Kılıçdaroğlu geri çevirirken, Meral Akşener davete katılacaklarını açıkladı.

Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazına kimler katılacak? Parti liderlerinden kimler Ayasofya Camii'nde olacak?
23.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:55

Ayasofya'da ilk cuma namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılacak. Davetliler merak konusu olurken, Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı kesinleşirken diğer parti liderlerin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

İMAMOĞLU AÇILIŞA KATILMAYACAK

Dünyanın gözü Ayasofya'da olacak. Dünya medyasından birçok gazetecinin yakından takip edeceği ilk namaz programına İstanbul'u yöneten isim katılmayacak.

Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazına kimler katılacak? Parti liderlerinden kimler Ayasofya Camii'nde olacak?

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i de davet etmiş ancak bu daveti Kılıçdaroğlu geri çevirirken, Akşener davete katılacaklarını açıklamıştı.

Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazına kimler katılacak? Parti liderlerinden kimler Ayasofya Camii'nde olacak?

DİKKAT ÇEKEN DAVETİYE

Davetiyelerde Tevbe Suresi 18. ayete yer verilmesi dikkat çekti. Tevbe Suresi'nde geçen ifadeler şöyle: "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur."

Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazına kimler katılacak? Parti liderlerinden kimler Ayasofya Camii'nde olacak?

"KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN 5 FARKLI ALAN BELİRLENDİ"

Misafirlerimizin davetleri Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılıyor. Cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi. Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan alana gelinecek. Kontrol noktalarında polis tarafından arama yapılacak. Misafirlerimizin el ve sırt çantası getirmemelerini rica ediyoruz.

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