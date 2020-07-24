Ayasofya Camii'nde ikindi namazı kılındı AYASOFYA Camii'nde 86 yıl sonra ikindi namazı kılındı.

AYASOFYA Camii'nde 86 yıl sonra ikindi namazı kılındı.

Ayasofya Camii bugün kılınan Cuma Namazı ile birlikte 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı. Cuma Namazının ardından çok sayıda vatandaş camiye gelerek ziyarette bulundu, dua etti. Saat 17.13'te okunan ezanla birlikte çok sayıda vatandaş ikindi namazını kıldı. Ayasofya Camii'nin sabaha kadar açık olacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA