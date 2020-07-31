AYASOFYA CAMİİ'NDE İKİNCİ CUMAYA YOĞUN İLGİ- 1
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AYASOFYA CAMİİ'NDE İKİNCİ CUMAYA YOĞUN İLGİ- 1

Ayasofya Camii'ne cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı.

31.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:41

Ayasofya Camii'ne cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Bayram namazının ardındar cuma namazını kılmak isteyenler Ayasofya Camii'ne akın etti. Cami dolunca çok sayıda kişi cami önünde, çevresinde ve Sultanahmet Meydanı'nda saf tutarak cuma namazı kıldı. Cuma namazını kılanlar ve Ayasofya Camii havadan da görüntülendi. Namaz öncesi cami önünde toplananların güneşten korunmak için başlarını kağıtla, tek kullanımlık seccadelerle kapattığı görüldü.

AYASOFYA CAMİİ'NDE İKİNCİ CUMAYA YOĞUN İLGİ- 1

Kaynak: DHA

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