Ayasofya Camii'nde geniş güvenlik önlemleri
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Ayasofya Camii'nde geniş güvenlik önlemleri

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararının ardından cami önünde geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor.

Ayasofya Camii'nde geniş güvenlik önlemleri
13.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:45

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararının ardından cami önünde geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. 24 Temmuz'da kılınacak ilk vakit namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde vatandaşlar barikatların gerisinde o tarihi günü bekliyor.

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden cemaatine kavuşuyor. 24 Temmuz'da ibadete açılacak camide üst düzey güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya Camii çevresinde polis barikatlarıyla girişler tamamen kapatılırken, camii çevresine gelen vatandaşların üstleri ve çantaları aranıyor. Polis TOMA'ları ve özel harekat polislerinin de çevrede güvenlik önlemleri aldığı görülürken, 24 Temmuz'da kılınacak ilk vakit namazına kadar camii çevresinde ibadet edilmesine izin verilmiyor.

Öte yandan Ayasofya meydanına gelen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekilirken, kimileri ise Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk vakit namazı için sabırsızlandığını ifade ediyor.

Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden dolayı büyük sevinç yaşadığını ifade eden Osman Zeki Bergal, "Mekke ve Medine ne ise burası da aynı. Burası İslamiyetin bir sembolüdür. Açıldığında ben gerçekten çok mutlu oldum. Gözlerimden yaş geldi. Açıldığı gün ben gece vaktine kadar buradaydım. Allah burayı açanlardan, sebep olanlardan, burası için mücadele edenlerden razı olsun. Ben daha önce burayı müzeyken gezmiştim, ama içim buruktu. Benim ecdadımın yeri kapalı olduğu için" dedi.

Ayasofya Camii'nde ilk açıldığı gün namaz kılmak istediğini söyleyen Taner Kızılkaya, "Benim düşüncem geç kalınmış bir karar. Kılıç hakkı bu. İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han ilk namazını Ayasofya'da kılmıştı. Ayasofya İstanbul'un bir simgesi diye düşünüyorum. İmkanım olsa ilk açıldığı gün burada ibadet etmek isterim" şeklinde konuştu.

Bu karardan mutluluk duyduğunu ifade eden Medeni Satı, "Ben son derece mutluyum. Yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Hükümetimizin aldığı bu kararı destekliyorum. Biz dünya tarihinde tüm kültürlere, tüm inançlara saygılı bir halkız. İçindeki motiflerin de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre karartma yapılarak kapatılacağı söyleniyor. Ülkemiz için hayırlı olsun. Olması gereken bir karardı. Geç kalınmıştı. Mutluyum bu anlamda" ifadelerini kullandı.

İlk Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılacağını söyleyen Yener Yurtsever, "Burası Fatih Sultan Mehmet'in tapulu yeri. Kimsenin karışmaya hakkı yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin almış olduğu bir karar ve çok sevindim. İnşallah o gün nasip olursa ilk cuma namazını burada kılacağım" dedi.

(Caner Sönmez/İHA)

Kaynak: İHA

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