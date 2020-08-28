AYASOFYA CAMİİ'NDE CUMA YOĞUNLUĞU 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde Cuma Namazı'na yoğun katılım oldu.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde Cuma Namazı'na yoğun katılım oldu. Camiye gelen vatandaşlar, sırayla camiye alınırken çok sayıda vatandaş camiye girebilmek için bekledi.

İbadete açıldığı ilk günden beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya Camii'ndeki cuma namazına geniş katılım oldu. Cami içinin dolmasının ardından cemaat, Ayasofya Meydanı'nda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu. Almanya'dan Ayasofya Camii'ni ziyarete gelen Mediha Öztürk, "Ayasofya'yı görünce gidemedim. Kalmak istedim. Gitmek istemiyorum buralardan" ifadelerini kullandı. Ayasofya Camii'nin hemen çıkışında ise belediye ekiplerinin kurduğu stantlarda Muharrem Ayı nedeniyle gelen ziyaretçilere aşure dağıtıldı.

Kaynak: DHA