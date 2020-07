Ayasofya Camii'nde cuma namazı için çeşitli illerden geldiler Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAAyasofya'da 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Ayasofya'ya akın etti. Kılınacak ilk namaz için şehir dışından da çok sayıda vatandaş İstanbul'a geldi. Vatandaşlar ilk namaz için heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

"BUGÜN AYASOFYA'YA 30 LİRA İLE DEĞİL ABDESTLE GİREBİLİYORUZ"

İlk namaz için Sakarya'dan gelen Sudanlı Tarık İdris, "Bu tarihi bir an. Ecdatlarımdan en şanslı nesil benim. Dünya'nın dört bir yanından Müslümanlar geliyor. Biz de gelip namaz kılma hayali kurduk. Her yıl müze olarak ziyaret ediyordum ama namaz kılamıyorduk. Ne mutlu bize bugün Ayasofya'ya 30 lira ile değil abdestle girebiliyoruz. Ne büyük şans bize. Bu da nesillere umut veriyor" dedi.Türkiye'nin çeşitli illerinde ilk namaz için çok sayıda vatandaş İstanbul'a geldi. Onlardan biri de Bursa'dan gelen Kerem Yüce ve arkadaşı oldu. İlk namaz için heyecanlı olduğunu söyleyen Yüce, "Çok heyecanlı bir şekilde buraya geldik. Çok mutluyuz. Gelirken gemide İstanbul Valisi girişlerin yasaklandığını duyurdu. Gemide resmen yıkıldık. Gerçekten çok heyecanlıydık ama buraya kadar gelebildik" dedi.Tekerlekli sandalyesi ile Ayasofya'ya gelen bedensel engelli Yusuf Turgut da kalabalık sebebiyle polislerin bulunduğu güvenlik alanında namazını kaldı. Turgut, "Hissedilmesi gereken bir duygu. Hamdolsun Türkiye'nin bağrı bugün yerden kalktı bu hareketle. Bugün her yer çok kalabalık ama herkes birbirine çok yardımcı oluyor. Camiinin içinde değiliz ama dibindeyiz bu bile yeter" diye konuştu.

