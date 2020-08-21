AYASOFYA CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI Ayasofya Camii'nde beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıya kılındı.

Ayasofya Camii'nde beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıya kılındı. Kalabalık havadan da görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Temmuz tarihinde kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bugün beşinci cuma namazı kılındı. İbadete açıldığı ilk günden beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya Camii'ndeki namaza yine geniş katılım oldu. Caminin dolmasının ardından cemaat, Ayasofya Meydanı'nda saf tuttu. Kalabalık havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Namaz kılanların havadan görüntüsü-Saf tutan vatandaşlar-Namaz kılanlar

-Genel ve detay

- İstanbul

Kaynak: DHA