AYASOFYA CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI
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AYASOFYA CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI

Ayasofya Camii'nde beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıya kılındı.

AYASOFYA CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI
21.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:40

Ayasofya  Camii'nde beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıya kılındı. Kalabalık havadan da görüntülendi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Temmuz tarihinde kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bugün beşinci cuma namazı kılındı. İbadete açıldığı ilk günden beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya Camii'ndeki namaza  yine geniş katılım oldu. Caminin dolmasının ardından cemaat, Ayasofya Meydanı'nda saf tuttu. Kalabalık havadan da görüntülendi. 

Görüntü dökümü:  

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-Namaz kılanların havadan görüntüsü-Saf tutan vatandaşlar-Namaz kılanlar

-Genel ve detay 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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